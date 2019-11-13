Çevreci ev kadınları bir araya geldi. Kilolarca geri dönüşüm atığını yeniden ekonomiye kazandırdı. Hedef, 4 yıl içinde geri dönüşüm oranını yüzde 80'e ulaştırmak. Projenin adı "Ekmeğini Çöpten Çıkar".

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, daha temiz bir yerde yaşamak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

"Atma, Ayır!" sloganıyla vatandaş, kullandığı ürünlerin ambalaj ve kutularını biriktiriyor. Kurulan dönüşüm istasyonlarına getirenlerin kartlarına puan yüklemesi yapılıyor.

İstasyonlarda 2 haftada bir ton dönüştürülebilir atık toplandı ve karşılığında her 5 kilo için 1 ekmek verildi.

Atıklar, tesislerde ayrıştırılacak. Daha sonra lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek dönüştürülecek.

Kaynak: TRT Haber