Kimine göre gülüklü, kimine göre ise külüklü çorba...

Antalya'nın Alanya ilçesine ait gülüklü çorba, coğrafi işaret tescili aldı.

Yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bu çorba, ismini içinde bulunan köftelerden alıyor.

Yöresel işletme sahiplerinden Cevat Görücü, "Gülük dediğimiz olay misket şeklinde annemin, eşimin yuvarladığı, köftenin ismine dana trançtan kesilmiş kıyma. Yağsız sinir kıymanın ismine gülük derler" dedi.

"Hem faydalı hem de içerken keyif veriyor insana"

Çorbanın lezzeti yıllara yenilmeyen tarifinden geliyor. Köfteler, tereyağ ve zeytinyağında kavrulan salçaya ekleniyor. Haşlanmış nohut ve işkembenin ardından kemik suyu dökülüyor tencereye. En son ıslatılmış pirinç ekleniyor ve kaynamaya bırakılıyor. Baharatları ve limon suyu da eklendikten sonra çorba içmeye hazır.

Çorbanın tarifinin değişmeden bu güne kadar geldiğini belirten Görücü, "Çok lezzetli olduğu için hem faydalı hem de içerken keyif veriyor insana, yerken keyif veriyor. Ve doyurucu" ifadelerini kullandı.

Gülük çorbası düğünlerin de vazgeçilmez lezzeti.

Bu lezzetin, Alanya'nın düğün çorbası olarak da geçtiğini anlatan Görücü, "Alanyamızda düğün çorbası olarak da geçer. Eskiden Alanya'nın düğünlerinde işkembeyle yapılırdı. Ama sonradan işkembeyi kaldırdılar. Tavuklu versiyonu yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.

Coğrafi tescilini alan gülüklü çorba artık yöresinin adıyla anılacak.

Kaynak: TRT Haber