Uludağ Üniversitesi araştırdı, genç çiftlerin çoğu pazara gitmiyor13 Kasım 2019 Çarşamba 14:01 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 17:34
Uludağ Üniversitesi tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiğini araştırdı. Artık pazara daha az çıkılıyor. Evde yemek yapan kişi sayısı da düştü. Giyim alışverişi içinse alışveriş merkezleri tercih ediliyor.
Kırsaldan kente göç ve kadının iş yaşamının ayrılmaz parçası haline gelmesi,
geleneksel tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesinin araştırması da mutfakta harcanan zamanın azaldığını ortaya koydu.
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, araştırmayı kentte yaşayan ve çalışan çiftler üzerinde yaptıklarını söyledi.
Araştırma, Bursa'da 20-35 yaş arası gençlerle yapıldı. Buna göre katılımcıların yüzde 68'i pazara gitmiyor. Yüzde 61'i evde düzenli yemek yapmıyor ve haftada en az 2 kez dışarıda yemek yiyor. Yemek yapanların 40'ı buzdolabında dondurulmuş hazır gıda bulunduruyor.
Evde salça, turşu ve yoğurt yapılıyor
Anket evde yemek hazırlayanların daha çok pratik tariflere yöneldiğini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52'si ise evde salça, turşu ve yoğurt yapıyor.
Doğan, doğranmış patates, soğan gibi hazır gıdaları tüketerek basit yemek yapanların tüketim toplum alışkanlığının bir parçası olduğu anlattı.
Uludağ Üniversitesinin anketine katılanların yüzde 65'i giyim alışverişinde alışveriş merkezlerini tercih ediyor.
Haber, kamera: Yakup Diricanlı