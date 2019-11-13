Kırsaldan kente göç ve kadının iş yaşamının ayrılmaz parçası haline gelmesi,

geleneksel tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesinin araştırması da mutfakta harcanan zamanın azaldığını ortaya koydu.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, araştırmayı kentte yaşayan ve çalışan çiftler üzerinde yaptıklarını söyledi.

Araştırma, Bursa'da 20-35 yaş arası gençlerle yapıldı. Buna göre katılımcıların yüzde 68'i pazara gitmiyor. Yüzde 61'i evde düzenli yemek yapmıyor ve haftada en az 2 kez dışarıda yemek yiyor. Yemek yapanların 40'ı buzdolabında dondurulmuş hazır gıda bulunduruyor.

Evde salça, turşu ve yoğurt yapılıyor

Anket evde yemek hazırlayanların daha çok pratik tariflere yöneldiğini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52'si ise evde salça, turşu ve yoğurt yapıyor.

Doğan, doğranmış patates, soğan gibi hazır gıdaları tüketerek basit yemek yapanların tüketim toplum alışkanlığının bir parçası olduğu anlattı.

Uludağ Üniversitesinin anketine katılanların yüzde 65'i giyim alışverişinde alışveriş merkezlerini tercih ediyor.

Haber, kamera: Yakup Diricanlı