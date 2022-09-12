Bahçe katları veya girişteki daireler için güvenlik önemli bir konu. Demir parmaklıklar tehlikelerden bu daireleri korumakta önemli görev üstleniyor. Peki ya bu parmaklıklar üst katlara çıkmak için kullanılıyorsa?

Hırsızlar camında korkuluk bulunan evlere pencereden giremiyor. Ancak bu durum üst katta, pencerelerinde korkuluk bulunmayan dairelerde yaşayanlar için risk oluşturuyor.

Biz de korkuluk yaptırmanın bir standardı var mı? Eğer korkuluk hırsız tarafından merdiven gibi kullanılıp üst katlarda hırsızlığa yol açıyorsa, korkuluğun sahibi suça ortak olur mu? Bu sorulara cevap aradık ve konuyu uzmanlarla konuştuk.

“Apartman sakinlerinin güvenliğini dikkate almak gerek”

Konunun hukuki boyutunu Avukat Rıdvan Yıldız ile konuştuk. Yıldız, dairelerine korkuluk yaptırmak isteyenlerin dikkat etmeleri gerekenleri anlattı:

“Kat Mülkiyeti Kanunu'nda daire sahipleri, kiracılar apartman ve dairelerini kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek konusunda karşılıklı olarak yükümlüler. Dairelere korkuluk yaptırılırken, diğer apartman sakinlerinin güvenliğini ve binanın görünümünü bozmamaya dikkat etmeliler.”

“Daire sahipleri ihtiyaç duyduklarında korkuluk yaptırma hakkına sahipler” diyen Yıldız, ancak bu korkulukların neden olabileceği zarardan sorumlu olabileceklerini sözlerine ekledi.

Korkuluk yaptıran daire sahibinin zararı karşılaması gerekebilir

Avukat Rıdvan Yıldız, korkulukların hırsızlıkta merdiven olarak kullanılması ve diğer kat malikine zarar vermesine ilişkin şu açıklamayı yapıyor:

“Korkuluklar nedeniyle güvenliği tehlikeye giren kat maliki bu korkulukların sökülmesi için yasal yollara başvurabilir. Aynı şekilde hırsızlık nedeniyle zarara uğrayan kişi, oluşan zararın korkuluklardan kaynaklandığını ispat ederse zararını korkulukları yaptırandan talep edebilir.”

Yıldız bu konuya benzer bir dava örneğiyle açıklık getiriyor.

“20. Hukuk Dairesi 2017/4588 E. 2017/7188 K. sayılı kararında alt katta oturduğunu, uyarılmasına rağmen evinin balkonuna yatay konumda ferforje demir yaptırdığını, hırsızların eve çıkmalarını kolaylaştırdığını, daha önce aynı şekilde başka dairelere hırsız girdiğinden huzurun kaybolduğunu, sabahlara kadar uyuyamadığını, bu nedenlerle davalıya ait penceredeki yatay demir çubukların sökülmesine ve eski hale getirilmesine karar verilmesini isteyen davacının lehine olan kararı onamıştır.”

Korkuluklarda standart var mı?

Yaşanan hırsızlık olaylarında, failin işini kolaylaştırabilen korkuluklar için hukuki bir standart var mı sorusunu ise Yıldız şöyle yanıtladı:

“Korkulukların yapımı için bir standarttan söz etmek zor. Her binanın görüntüsü ve güvenliğine uygun korkuluklar seçilmesi gerekir. Bunun aksi olduğunda diğer daire sakinleri buna karşı hukuki yollara başvurabilir.”

Hiçbir kat maliki diğerine rahatsızlık veremez

Hukuki tedbirlerin yanında sitelerin kendi içinde herhangi bir standardı olup olmadığı da merak konusu.

Bina, Tesis ve Enerji Yöneticileri Derneği Başkanı İsmail Kibici, bu konuda merak edilenleri bizlere şöyle aktarıyor:

“Herhangi bir korkuluk standardı bulunmamasına karşın hiçbir kat maliki diğerine rahatsızlık veren davranış içinde olamaz. Bu da 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun ilgili maddesinde geçiyor zaten. Her sitenin bir yönetim planı olur. Yönetim planlarında bu dış cephede yapılabilecek tadilat gibi işler için belki yönetimin onayı gereklidir maddesi bulunabilir.”

Başkalarıyla paylaşılan her alanda, yazılı olmasına gerek duyulmaksızın dikkat edilmesi gereken unsurlar her zaman var.

Site yönetimleri nezdinde bir yaptırımı veya standardı olmasa da, İsmail Kibici de korkuluk yaptırılırken diğer dairelerin güvenliğini göz önünde bulundurmak gerektiği görüşünde.

“Eğer siz zemin katta oturan birisiyseniz ve kendi güvenliğinizden endişe ediyorsanız demir parmaklık yaptırmak sizin doğal hakkınız. Çünkü siz kendi güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Ancak eğer bu korkuluğu yaptırdığınızda şayet bunu merdiven gibi kullanıp bir üst kata veya üst kattaki de bir demir parmaklık yaptıysa üçüncü kata kadar çıkabilir. Bu şekilde parmaklığı olmayan daireye böyle bir yol açılmamış olması mantıklı olanıdır. İnsani yönden baktığımızda da böyle olması gerekir.”

Sonuç olarak kimse kat maliklerinin korkuluk yaptırma hakkını elinden alamaz. Ancak belli başlı oluşabilecek sorunları göz önünde bulundurmak, kendimiz kadar olamasa da başkalarının da güvenliğini sağlamak, en azından riske atmamak mümkün.

Korkuluk üzerinden düşünecek olursak, demir parmaklıklar yaptırılırken pencereye sıfır olarak yerleştirilmesi, hırsızların üst kata bu yolla ulaşmasını engelleyebilir.