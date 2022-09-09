Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yaptığı açıklamada domatesin ilçede salçalığın yanı sıra kurutmalık olarak da ayrı bir ekim sahasının bulunduğunu, bölgeye özgü özellikleri nedeniyle tescil talebinde bulunduklarını bildirdi.

Uzmanların iki sezon boyunca numune aldığını, güneş ışınları ve meteorolojik verilerin incelendiğini aktaran Doğruer, laboratuvarlar ve teknik incelemelerin ardından Kınık kuru domatesinin verilerinin kendine özgü olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Doğruer, kuru domatesin markalaşmasıyla bu üründen elde ettikleri gelirin artmasını beklediklerini bildirdi.

Coğrafi işaretten duyduğu mutluluğu dile getiren üreticilerden İsmail Özçelik de küçük yaşlardan beri domates yetiştirdiklerini ifade ederek, "Belediye önderliğinde patent almamız hem domates hem de kuru domates üreticileri olarak hepimizi çok mutlu etti." dedi.