Antalya'da Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Taşkesiği Mahallesi'ndeki sokakta yaralı köpek ve 6 yavru buldu.

Görevliler tarafından barınağa getirilen sokak köpeği ameliyata alındı. Ameliyatla köpeğin kaburga kısmından yedi saçma çıkarıldı.

Köpek yavrularının tedavisi devam eden annelerinin yanından hiç ayrılmaması barınak görevlilerini duygulandırdı.

Veteriner hekim Osman Coşar, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, yavruların çok küçük olmasından dolayı annelerinin yanından ayrılmak istemediklerini söyledi.

Kaynak: AA