Yaşam
Köpek yavruları tüfekle vurulan annelerinin başından ayrılmadı28 Aralık 2019 Cumartesi 16:13 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 17:03
Antalya'nın Manavgat ilçesinde altı köpek yavrusu, av tüfeğiyle vurulan annelerinin yanından ayrılmadı. Hemen ameliyat alınan köpeğin kaburgasından yedi saçma çıkarıldı.
Antalya'da Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Taşkesiği Mahallesi'ndeki sokakta yaralı köpek ve 6 yavru buldu.
Görevliler tarafından barınağa getirilen sokak köpeği ameliyata alındı. Ameliyatla köpeğin kaburga kısmından yedi saçma çıkarıldı.
Köpek yavrularının tedavisi devam eden annelerinin yanından hiç ayrılmaması barınak görevlilerini duygulandırdı.
Veteriner hekim Osman Coşar, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, yavruların çok küçük olmasından dolayı annelerinin yanından ayrılmak istemediklerini söyledi.
Kaynak: AA
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