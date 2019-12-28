Gümüşhane'de ilkokulun ardından eğitimine devam edemeyen 5 çocuk annesi ve ev kadını 58 yaşındaki Leyla Şahin, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor.

Bizgili Köyü'nde yaşayan Leyla Şahin, kalabalık bir ailede babasının, maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle ağabeylerini öncelikli olarak okuttuğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şahin, o dönemlerde bulunduğu çevrede kızların yüksek eğitim almasına da sıcak bakılmadığını anımsatarak, çocukluğunda da ağabeyleri ve babasının kitaplarını okuduğunu belirtti.

"Senede 10'un üzerinde kitap okuyorum"

Şahin, köyünde evindeki işlerinden ve hayvanlarının bakımından arda kalan zamanları kitap okuyarak değerlendirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kitapların kendisi için çok kıymetli olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri kitaplara olan merakım hiç bitmedi. Sürekli okuyorum. Hayatım boyunca okuduğum kitapların sayısını bilmiyorum. Çünkü bir çoğunu saklayamadım ya da kütüphanelerden ödünç alarak okuduğum için geri bıraktım. Senede 10'un üzerinde kitap okuyorum. Okuduğum kitapları da tekrardan okumaya heves ediyorum. Bir kere de bırakmıyorum. Kitap okumanın yaşı yok. Herkese de kitap okumayı tavsiye ediyorum. Yemeğimi temizliğimi her şeyimi kendim yapıyorum. Hayvanlarımız var onlara da bakıyorum. Her nereye gitsem kitap götürüyorum. Boş zamanlarımda fırsat buldukça da kitap okuyorum."

[Fotoğraf: AA]

Komşularına okuduğu kitapları anlatıyor

Şahin, hiçbir şeyin kitap okumaya engel olmadığını belirterek, "Kitap okumak çok güzel. Komşularım okumamı ve okuduğumu onlara anlatmamı teşvik ediyorlar. Çocuklarımın hepsi üniversite okudu. Ben okuyamadığım için onları okuttum. Çocuklarım da kitap okumamı istiyorlar. Bana hediye kitaplar alıyorlar" dedi.

Kitap okuma alışkanlığının köyde bilindiğini ve Köse Kaymakamı Ömer Faruk Polat'ın da kendisini ziyaret ederek kitaplar hediye ettiğini anlatan Şahin, çok etkilendiği eserler ve yazarlar olduğunu da söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kitap kurdu eşine ev işlerinde yardım ediyor

Zülhami Şahin de eşi kitap okurken ondan bir şey istemediğini belirterek, "Eve geldiğimde bakıyorum kitap okuyor, sağa sola bakıp yapılmasını gerekenleri de ben yapıyorum. Eşimin kitap okumasından ve kendisinden memnunum. Ona saygım sonsuz. Okuduğu için bilmediğim konularda ona danışıyorum" dedi.

Şahin'in komşusu Zeliha Şahin ise, "Yerde bir takvim yaprağı dahi görse onu okumadan bırakmıyor. Kitaplara düşkün. Sürekli kitap okuyor. Sohbetlerimizde de bize kitap okuyor. Bildiğin bize aktarıyor" diye konuştu:

Kaynak: AA