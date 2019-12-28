Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesi Küpe Dağı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, bölgenin en yüksek sıra dağları arasındaki yerde, 11 kilometre araç ve ayak izi takibinin ardından, naylon korumalı barakada ellerinde kılıfsız av tüfeği bulunan 4 kişilik kaçak avcı grubunu tespit etti.

Bu kişilere izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle, 9 bin 502 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA