Yaşam
Konya'da kaçak avlanan 4 kişiye 9 bin lira ceza verildi28 Aralık 2019 Cumartesi 13:48 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:26
Konya'da naylon korumalı barakada gizlenen 4 kişiye, kaçak avcılık yaptığı iddiasıyla 9 bin 502 lira ceza kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesi Küpe Dağı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, bölgenin en yüksek sıra dağları arasındaki yerde, 11 kilometre araç ve ayak izi takibinin ardından, naylon korumalı barakada ellerinde kılıfsız av tüfeği bulunan 4 kişilik kaçak avcı grubunu tespit etti.
Bu kişilere izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle, 9 bin 502 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Etiketler: para cezası Konya kaçak av izinsiz av