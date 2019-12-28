Van’da dere içerisinde, kanadı yaralı kulaklı orman baykuşunu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı baykuşa ulaşmaya çalıştı.

Yaralı olduğu için saldırgan olan baykuşu, kontrollü bir şekilde olduğu yerden çıkaran ekipler, hayvanı Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan baykuşun durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber