Köpek saldırısı yüzünden birçok kişi panikle kaçmaya çalışıp ölümcül kazalarla karşı karşıya kalabiliyor. Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra da bu durumun son örneği.

"Kaçtığınız zaman direkt av olacaksınız"

Köpek eğitimi uzmanı Şenol Tunç, saldırabileceği düşünülen köpeğe karşı yapılması gerekenleri anlattı:

"Kaçtığınız zaman direkt av olacaksınız ve kesinlikle yakalamak için size hamle yapacak köpekler. O yüzden ilk başta köpeklerden korkmamak, korktuğumuzu belli etmemek gerekiyor. Göz göze gelmemek gerekiyor. Ellerinizi, kollarınızı sallamanız, tekme atmanız bunlara direkt aslında bir obje gibi bir şeyle ona vurmaya çalışmanız anlamına gelir ve bu sefer ısırmaya çalışacaktır."

Köpekle karşılaşıldığında panik yapmamak, köpeğe ters istikamette ilerlemek gerekiyor.

Köpeklerin doğru beslenmesi de önemli

Sokak köpeklerini beslemek adına verilen yanlış gıdalar, daha çabuk acıkmalarına neden oluyor. Acıkan köpeklerin ise saldırganlığa eğilimi artıyor.

Şenol Tunç, köpeklerin beslenmesi hakkında da, şöyle konuştu:

"Çok fazla tavuk ve kemiği gibi şeyler, ekmek ve tahıl verilmesi köpeklere zararlı. Bunlar köpeklerin doğru beslenmemesine ve aslında hep aç kalmasına neden oluyor."

Ailelerin, çocuklarına da köpeklere nasıl davranmaları gerektiğini öğretmesi gerekiyor.