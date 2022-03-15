Arkadaş grubunuza atacağınız komik bir fotoğrafınızı iş grubunuza attığınızı düşünün. Yeni aldığınız kıyafetinizle girdiğiniz ortamda, etiketi çıkarmayı unuttuğunuzu, hatta bembeyaz gömleğinizin üstüne kahvenizi döktüğünüzü. Ne hissederdiniz? Rezil olduğunuzu mu yoksa ilgi çektiğinizi mi?

Eğer cevabınız ilgi çekmekse insanların sizin komik duruma düşmenize verdiği tepkilere ve oluşan sempatiye bağımlılık duyuyor olabilirsiniz. Sizin hata yapmanın cazibesine kapılmanıza sebep olan bir durum var. Pratfal Etkisi…

Bilim insanları bu etkiyle alakalı bir deney yaptı. İki grup öğrenciye sorular soruldu, ikinci gruptan cevaplarını verirken bazı kusurlar istendi. Kimi kahvesini döktü, kimi telaffuz hataları yaptı... İki grubun cevaplama görüntüleri başka insanlara izletilince sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, ikinci grup insanlara daha sempatik geldi. İşte insanlarda oluşan bu sempatinin farkında olan ve bunu kullanan örneklerden biri...

[Jeniffer Lawrence'ın düşüşü pratfall etkisi mi? (Fotoğraf: Getty)]

Pratfall etkisine birçok ünlü isimde de rastlayabiliriz. Sinema oyuncusu Jeniffer Lawrence... 2013 Oscar Ödül Töreni'ndeki düşüşü çok konuşuldu. Hatta aynı yıl Emmy ödüllerinde dalga konusu oldu. Ancak Lawrence düşmeyi bırakmadı, 2014'teki ödül töreninde yine düştü. Bu duruma benzer örnekler çoğaldıkça çoğaldı.

Peki sizce bu bir zaaf mı? Yoksa akıllıca bir hamle mi?