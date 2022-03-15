Murat Becek tam bir futbol tutkunu. Bundan 8 yıl önce henüz 11 yaşındayken futbol dünyasına adım attı. Isparta'daki Iyaş Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynamaya başladı.

Ancak, yeşil sahalardaki başarısı ile adından söz ettiren sporcunun hayatı, bir yıl önce lenf kanseri olduğunu öğrenmesi ile değişti.

Tedavi sürecinde de futboldan kopmadı

Hemen tedaviye başlandı, kemoterapi aldı. Tedavisine hiç ara vermeyen Becek, çok sevdiği futboldan da hiç kopmadı. Hastalığı yenebileceğine olan inancını hiç yitirmeyen genç, pes etmedi.

“İdmana çıkamasam bile hastalığımdan dolayı antrenmanlara gelip gittim. Ve her zaman 'Hemen bitsin hastalığım ve futbola tekrar döneyim. Hemen oynamaya başlayayım’ dedi. Bundan dolayı antrenmanlarımı hiç kaçırmadım. Oynamasam bile hep izlemeye geldim.''

Bu süreçte ailesi, hocaları, takım arkadaşları da onu hiç bir zaman yalnız bırakmadı.

Azmi sayesinde kanseri yenen Murat Becek, şimdi yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyor.