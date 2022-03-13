Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 07:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 yaşındaki Sarp Öksüz ilk sergisini Ankara'da açtı
Ankara'da yaşayan 8 yaşındaki Sarp Öksüz, iç dünyasını boyalarla resimlere aktarıyor. Salgın döneminde başlayan resim merakıyla soyut eserler üretiyor.
İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sarp, resim yapmaya salgın döneminde başladı.
Küçük ressam hayallerini, kaygılarını, sevinçlerini tuvale aktarıyor, yağlı ve akrilik boyayla özgün resimler yapıyor.
İlk sergisini Ankara'da açtı
Eserlerini bazen bulaşık süngeri ya da fırçayla yapıyor bazen de sadece parmaklarını kullanıyor.
Resim yaparken mutluluk ve şaşkınlık duyduğun belirten Öksüz şunları söylüyor:
"Sıçratma tekniği çünkü boyaları sıçratmayı seviyorum. Resimlere kocaman bir boya geliyor. Bu aralar göz serisi yapıyorum o yüzden burada birkaç tane göz resmim var./ Gözle görüyoruz bu yüzden gözleri çizmeyi seviyorum."
Sarp'ın resimleri, 13 Mart'a kadar sürecek olan Art Ankara Sanat Fuarı'nda sergilenecek.
Etiketler: Ankara Güzel Sanatlar
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