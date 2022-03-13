İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sarp, resim yapmaya salgın döneminde başladı.

Küçük ressam hayallerini, kaygılarını, sevinçlerini tuvale aktarıyor, yağlı ve akrilik boyayla özgün resimler yapıyor.

İlk sergisini Ankara'da açtı

Eserlerini bazen bulaşık süngeri ya da fırçayla yapıyor bazen de sadece parmaklarını kullanıyor.

Resim yaparken mutluluk ve şaşkınlık duyduğun belirten Öksüz şunları söylüyor:

"Sıçratma tekniği çünkü boyaları sıçratmayı seviyorum. Resimlere kocaman bir boya geliyor. Bu aralar göz serisi yapıyorum o yüzden burada birkaç tane göz resmim var./ Gözle görüyoruz bu yüzden gözleri çizmeyi seviyorum."

Sarp'ın resimleri, 13 Mart'a kadar sürecek olan Art Ankara Sanat Fuarı'nda sergilenecek.

