Elektronik teknisyenliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu evinin 2 odasını, cep telefonu koleksiyonuna ayırdı.

Çeşitli markalardan 2 bin 779 telefona sahip olan Karagüdekoğlu, "Dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonu" ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Cep telefonu teknik servisi olmasının telefonları biriktirmesi açısından avantaj sağladığını söyleyen Karagüdekoğlu, koleksiyonunda dünyanın her yerinden telefon bulunduğunu söyledi:

"Koleksiyonum Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İsrail, Japonya, Hindistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın 4 kıtasından özenle topladığım 150 farklı marka ve birbirinden farklı 2 bin 779 telefon modelinden oluşuyor. Aralarında dünyada tek olma özelliğine sahip telefonlar da bulunuyor."

"Ülkeme birincilik kazandırdığım için mutluyum"

Karagüdekoğlu, koleksiyonunu dünyaya göstermek için Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı başvuru sürecini şöyle anlattı:

"Hazırlıklarımı bitirip 10 Aralık 2021'de istenilen kanıtları Guinness resmi web sitesine yükledikten sonra 11 Ocak'ta Guinness yetkilileri rekorumu tescil ettiğini e-posta ile bildirdi. Londra'dan kargoyla gönderilen Guinness sertifikam 1 Şubat'ta elime geçti ve resmi olarak Guinness rekortmeni unvanına dünyadaki en büyük cep telefonu koleksiyonuyla sahip oldum. Ülkeme birincilik kazandırdığım için mutluyum ve gururluyum."