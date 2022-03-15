Eda Dişad Çelik 21 yaşında ve doğuştan Serebral Palsi yani beyin felci hastası...

Daha önce yürümekte dahi zorlanan Eda, hayata sporla bağlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle spora başlayan Eda, tenis öğrendi.

Hastalığının kesin bir tedavisi yok ama bu durum onun yaşamında bir "engel” değildi.

Genç sporcu şimdi sporun engel tanımadığını, kortta basmadık yer bırakmadan kanıtlıyor.

“Hayatım artık gökkuşağı kadar renkli”

Benim buradan önce ve sonra diye ikiye ayrılan bir hayatım var diyen Çelik:

"Buradan önceki hayatımı hayat diye kabul etmiyorum. Ama buradan sonraki hayatım inanın ki gökkuşağı kadar renkli. Daha önce sürekli evdeydim, dışarı çıkamıyordum. Arkadaş ortamım yoktu. Sürekli utanıyordum, konuşamıyordum, dışlanıyordum ama şimdi öyle değil”

Liseden 2 yıl önce mezun olan Eda, e-KPSS'ye hazırlanıyor. Hedefi de avukat olmak.

“Eda’yı sporla hayata kazandırdık”

Genç kızın beden eğitimi öğretmeni Tuğba Gönenç, "Eda bana ilk geldiğinde yürümekte zorluk çekiyordu. Bacaklarında alet vardı. İlk önce aletleri çıkardık. Daha sonra Eda’nın sporla birlikte özgüvenini kazandırmaya çalıştık. Eda’yı sporla hayata kazandırdık”

Sporla kaslarını geliştiren Eda, artık tek başına dışarı çıkabiliyor, desteksiz yürüyüp koşabiliyor. En çok sevdiği spor olan teniste ilerlemek istiyor.

