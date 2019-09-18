Kocaeli Darıca Belediyesi, ilçeye yeni alınan çöp toplama araçlarının tanıtımını yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araçlar arasında Çöp Taksi de vardı. Çöp Taksi, aslında bir kamyonet... Bu kamyonetle evsel atıklar bir telefonla adresten alınıyor. Ayrıca, 24 saat hizmet veriliyor.

Çöp Taksi, dar sokaklara da hizmet verebiliyor. İsteyen, çöp ve molozlarını bir telefonla adresinden aldırabiliyor. Böylece, konteynerlere sığmayan atıkların kaldırımlara bırakılmasının da önüne geçiliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Küçük molozlar oluyor. Büyük arabanın dar sokaklara girememesiyle ilgili bazı sıkıntılar olduğu için bireysel talepler oluyor. Acil müdahale timi tarzında, ani yerlerde görevlendirmek adına aldığımız bir araç bu."

Ekip, 2 haftadır sokaklarda. Öncelik ise evden çıkmakta zorlananlara yardımcı olmak.

Haber, kamera: Ümit Ülker