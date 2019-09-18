Kocaeli'deki Çöp Taksi 24 saat hizmet veriyor18 Eylül 2019 Çarşamba 16:00 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:12
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Çöp Taksi uygulamasıyla atıklar, 24 saat kamyonetle alınabiliyor. Dar sokaklardaki çöplere bu yöntemle ulaşılıyor.
Kocaeli Darıca Belediyesi, ilçeye yeni alınan çöp toplama araçlarının tanıtımını yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araçlar arasında Çöp Taksi de vardı. Çöp Taksi, aslında bir kamyonet... Bu kamyonetle evsel atıklar bir telefonla adresten alınıyor. Ayrıca, 24 saat hizmet veriliyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, uygulamayla ilgili şunları söyledi:
"Küçük molozlar oluyor. Büyük arabanın dar sokaklara girememesiyle ilgili bazı sıkıntılar olduğu için bireysel talepler oluyor. Acil müdahale timi tarzında, ani yerlerde görevlendirmek adına aldığımız bir araç bu."
Ekip, 2 haftadır sokaklarda. Öncelik ise evden çıkmakta zorlananlara yardımcı olmak.
Haber, kamera: Ümit Ülker