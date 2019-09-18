Arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar, gönüllerince eğleniyorlar.

Bu otobüs diğerlerine göre biraz daha farklı. Çünkü yolcuları 3-6 yaş arası minikler. Ankara'da Mamak ilçesindeki "Mobil Anaokulu", hafta içi her gün ilçedeki 10 mahalleden birine gidiyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, otobüsün amacının çocukları anaokuluna hazırlamak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın psikolojik gelişimine, sosyal gelişimine, dil becerilerine, öz bakım becerilerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Kreşe ya da anaokuluna gidemeyen minikler, oyuncaklarla dolu otobüste eğlenceli ve öğretici bir gün geçiriyor.

Oyun saati, hikâye saati, yemek saati gibi uygulamalarla okul öncesi eğitime ilk adımı atıyorlar. Mobil Anaokulu'nda çocuklara verilen hizmet ise ücretsiz.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Muhammet Saraç