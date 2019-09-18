"Balıkların da kolları yok" dedi ve yüzmeye başladı. Kazandığı başarılarla Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi yine gururlandırdı, gümüş madalya kazandı.

Önünde daha uzun yıllar olduğunu söyleyen Boyacı, "Bu yüzden de daha başka şampiyonlukları alma gibi hedeflerim çok yüksek" dedi.

Milli sporcu, şampiyonanın ardından memleketi Eskişehir'de coşkuyla karşılandı.

Belediye önünde toplanan kalabalık Boyacı'yı başarısından dolayı tebrik etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sümeyye'nin Türk milletini gururlandırdığını söyledi.

"Dünya ikincisi oldu. Biz televizyonlardan izledik. Bizim birincimiz Sümeyye."

Milli sporcu, yoğun ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Sümeyye'nin bundan sonraki hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

Kaynak: TRT Haber