Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti...

İnsanın içini ısıtan salep, Torosların eteklerinden toplanan orkidelerden elde ediliyor.

Burdur'un Bucak ilçesi Türkiye'nin salep ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Kurutulan kökler değirmende çekilerek toz haline getiriliyor. Lezzete lezzet katan salebin yapımıysa hayli zahmetli.

Bucak salebinin kilosu 1000 lira

Bucak salebine Türkiye'nin dört bir yanından talep var.

Bucak Belediye Başkanı Emrah Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın mensuplarına vermiş olduğu salep ve orada övmesi. Bucak salebinin meşhur olduğunu övmesi ününe ün kattı" dedi.

Hakiki Bucak salebinin kilosu bu yıl 1000 liradan alıcı buluyor.