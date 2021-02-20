Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Kübra Şahin çay türlerinin işleme ve hasat farkına göre isimlendirildiğini söyledi.

Şahin; siyah, yeşil ve beyaz gibi farklı şekilde isimlendirilen çayların hasat ve işleme şeklini şu şekilde anlatıyor:

“Yeşil çay, taze çay yapraklarının ısıl işlem, kıvırma ve kurutulmasıyla üretilmekte iken siyah çay üretiminde soldurma, kıvırma, oksidasyon ve kurutma yöntemleri uygulanmaktadır. Beyaz çay ise, çay bitkisinin sadece tomurcuklarının ve genç yapraklarının kullanılması yönüyle diğer çaylardan ayrılmaktadır.”

"Siyah çay kurtulurken oksijenle tepkimeye giriyor"

Şahin, siyah çayın üretim aşamalarını da anlattı:

“Siyah çay üretimi sırasında koparma, soldurma, kıvırma ve kurutma işlemleri yapılmaktadır. Soldurma işlemi sırasında kıvırma işlemi için yapraklar uygun hale getirilmektedir. Kıvırma işlemi sonucunda yaprakların hücre yapısı parçalanmakta ve fermantasyon süreci başlamaktadır. Teknolojik olarak değişiklik gösterebilen üretim yöntemlerine göre siyah çayın son durumu ortaya çıkmaktadır.”

"Yeşil çay siyah çayla aynı bitki olsa da farklı işleniyor"

Yeşil çayın, çay bitkisinin tepe tomurcuğu ve onu takip eden iki yaprak esasına göre hasat edilmiş taze sürgünlerinden üretildiğine dikkat çeken Şahin, yeşil çayın okside olmamış bir çay çeşidi olduğunu söyledi:

“Yeşil çay, siyah çayla aynı bitkiden ‘Camellia Sinensis’ten elde edilmesine rağmen; aralarındaki tek farklılık, işleme tekniğinden kaynaklanır. Yeşil çayın yaprakları, siyah çaya göre çok daha az işlem görür. Yeşil çay, yaprakların toplanır toplanmaz kavrulup hızla kurutulması ile elde edilir.”

Yeşil çayın diğer türlere göre, antioksidan miktarı yüksek ve kafein miktarı da düşük.

"Beyaz çay fermantasyon işlemine uğramıyor"

Beyaz çayın ise üretimi için çay bitkisinin tomurcuklarının, birinci ve ikinci yapraklarının çok tazeyken koparıldığını; yapraklarının soldurulup, dikkatle ayıklanıp ve fırında kurutulduğunu ve beyaz çayın rengi, yaprak şekli ve kokusunun da soldurma aşamasında ortaya çıktığını ifade etti.

Şahin, beyaz çayın diğer çaylara göre daha pahalı olmasının sebebinin henüz açılmamış, çok taze çay yaprağı tomurcuklarından toplandığı için üretilebilecek miktarın az olmasından kaynaklandığını söyledi.