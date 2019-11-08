Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak adlandırılan Bursa Uludağ, kış aylarının yanı sıra sonbahar aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renkli görüntü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, farklı türdeki ağaçları barındırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe saatlerce vakit geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA