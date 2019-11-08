Yaşam
Kışın gözdesi Uludağ sonbaharda da eşsiz manzaraya sahip08 Kasım 2019 Cuma 10:16 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 16:13
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü.
[Fotoğraf: AA]
Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak adlandırılan Bursa Uludağ, kış aylarının yanı sıra sonbahar aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.
[Fotoğraf: AA]
Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renkli görüntü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.
[Fotoğraf: AA]
1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, farklı türdeki ağaçları barındırıyor.
[Fotoğraf: AA]
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe saatlerce vakit geçiriyor.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: Uludağ sonbahar kış turizmi keşiş dağı