Ankara'da hayatını kaybeden Arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Çorum'daki Alacahöyük Köyü'ne getirildi.

Çınaroğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, mezarlık önünde kılınan cenaze namazından sonra annesinin de mezarının bulunduğu kabristana defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Törene Çınaroğlu'nun eşi Semra Çınaroğlu, kızları Ayben Gözütok ve Sinem Erenel'in yanı sıra Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Müzeler Müdürü Metin Çakar ile meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Binlerce tarihi eserin gün yüzüne çıkarılmasını sağladı

Hititlerin dini başkenti olarak bilinen ve ilk kez 1907 yılında Osmanlı arkeoloğu Makridi Bey tarafından kazı çalışması yapılan Çorum'daki Alacahöyük'te, kazılar senelerdir devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin "ilk milli kazı alanı" unvanına sahip Alacahöyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Ankara Üniversitesince yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına son 20 yıldır Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu başkanlık yapıyordu.

Bugüne kadar binlerce tarihi eserin gün yüzüne çıkarılmasında emeği olan Çınaroğlu, Anadolu'nun en eski barajı olarak değerlendirilen Hitit Barajı'nın çevresine yapılan arkeopark projesinin hayata geçirilmesine öncülük etmişti.

Kaynak: AA