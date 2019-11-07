Batman'da yaşayan İbrahim Demir, 5 gün önce misafirleriyle yolculuğa çıktı. Demir, misafirlerinin uyarısıyla aracının arka tarafından fare sesinin geldiğini öğrendi.

Bir süre aracının içinde arama yapan Demir, farenin sesini duymasına rağmen bir türlü hayvana ulaşamadı.

[Fotoğraf: İHA]

Aracının çeşitli yerlerine fare tuzağı koyan İbrahim Demir, hayvanı bulamayınca arabasını sanayiye götürdü. Ancak sanayi esnafı da tüm uğraşlara rağmen fareye ulaşamadı.

[Fotoğraf: İHA]

5 gündür aracını çalıştırmayarak, farenin tuzağa kapılmasını bekleyen Demir, "Aracın içerisine tuzaklar kurdum. Birkaç gün bekledim, fare tuzağa yakalanmadı, sanayinin yolunu tuttum. Sanayide koltukların arkasına baktırdım yine çıkmadı. Çıkmasını bekliyorum, çok şaşkınım" dedi.

Kaynak: İHA