Sınıflarını açık havaya taşıdılar, sosyal bilgiler dersini tarihi kalede işlediler.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çocuklar, Zerzevan Kalesi'nde ders yapmanın keyfini yaşadı.

"Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum" projesi kapsamında öğrenciler için tarihi kalede atölye kuruldu.

5. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve arkeologları eşliğinde uygulamalı ders işliyor. Bu şekilde hem tarihi yerinde öğreniyorlar hem de açık havanın tadını çıkarıyorlar.

Öğrencilerin çalışmaları Zerzevan Kalesi'nde sergilenecek

Çocuklar, önce kale hakkında bilgi aldı, ardından tarihi eserlerin maketlerini yaptı. Etkinlikle çocuklara tarih ve kültür bilincinin aşılanması hedefleniyor.

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç Coşkun, eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz neden kazı yapıyoruz, neden tarihi eserlerimizi korumalıyız? Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çocuklara kültür bilincini aşılıyoruz."

Proje sonunda öğrencilerin yaptığı çalışmalar Zerzevan Kalesi'nde sergilenecek.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Emre Veli