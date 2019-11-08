Kayser Taş 11 yaşında. Hakkari'nin Yufkalı köyünde 2'si de kendisi gibi görme engelli 5 kardeşiyle birlikte yaşıyor. Her gün taşımalı eğitimle köylerine 5 kilometre uzaklıktaki Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokuluna gidiyor.

6. sınıf öğrencisi Kayser, çabası ve derslerindeki başarısı sayesinde herkes tarafından takdir görüyor. Kayser'in en büyük desteği ise 1 yıl önce İstanbul'dan Hakkari'ye gelen resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş.

[Fotoğraf: DHA]

Karanlık dünyasına ışık olan öğretmeniyle aralarında bir dostluk var. Öğretmen Karaçavuş, bu iletişimin daha önce görme engellilere yönelik aldığı eğitimlerden kaynaklandığını söyledi. Kayser'in ilk dersine girdiğinde ona yardım edebileceğini hissettiğini anlatan Karaçavuş, derslere de Braille Alfabesi'yle başladığını anlattı.

Hafta sonu da evde çalışıyorlar

Kayser'in içinde bulunduğu durumundan dolayı daha önce hiçbir şey öğrenemediğini anlatan Karaçavuş, bunun üzerine okul idaresi ile görüşüp Kayser'le özel olarak ilgilenmeye başladığını söyledi.

Kısa zamanda çok yol aldıklarını belirten Karaçavuş, "İzin verilmesi üzerine ve gönüllü olarak hafta sonları evde derslerimize başladık. Tabii bunun öncesi var. Kayser’le ilk tanışmamız çok da iç acı değildi. Ben görsel sanatlar öğretmeniyim ve bununla birlikte Kayser bana 'Bütün öğretmenler bana bir şeyler öğretiyor. Ama sen bana bir şey öğretmiyorsun, benim eksiklerimi çok fazla yüzüme vuruyorsun' demişti. Bu da benim çok zoruma gitmişti. Kayser için bir şeyler yapmalıydım ve yapmaya başladım. Hafta sonları evde derslere başladık ve adım adım ilerledik" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Öğrendikçe özgürleşiyor"

Karaçavuş, bu yıl Kayser'e bastonla yürümeyi, saçlarını tarayıp toplamasını ve yemek yapmayı öğrettiğini vurguladı.

Kayser'in ise öğrendikçe özgürleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kayser'in kendisini tamamen idame etmesini istiyorum. Kayser'e yemek yapabilme, saçlarını toplama, tırnaklarını kesebilme, ayakkabı bağcıklarını bağlayabilme gibi gündelik işleri de öğretmeye başladım. Kayser, bana öğrendikçe 'Kendimi daha özgür hissediyorum' demişti. Bunlar benim Kayser’e kattıklarım. Bunların dışında onun da bana öğrettikleri var. Umudu, hayata devam etmeyi ve sürekli olarak yılmadan öğrenmeyi bana Kayser öğretti. Biz yetişkinler çocuklardan çok şey öğreniyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Öğretmen olmak istiyor

Kardeşleri 2 yaşındaki Mevlana ile 14 yaşındaki ablası Kevser'in de kendisi gibi görme engelli olduğunu anlatan Kayser ise okuyup öğretmen olmak istiyor.

"Eskiden arkadaşlarımdan bana hikaye okumalarını istiyordum. Şimdi kimseden hikaye okumalarını istemiyorum. Kendim okuyorum, çok özgürüm, Reyhan hocama teşekkür ediyorum. İnşallah benim de bir mesleğim olur. Benim gibi görme engelli kardeşime yardım etmek istiyorum. Hayata geç başlamasın ve hiç ağlamasın. Evde elinden tutuyorum yürütüyorum. O da bana güvenerek rahat rahat yürüyebiliyor. Kardeşim 5 yaşına gelmeden ona okumayı ve bastonla yürümeyi öğreteceğim. Bazen de kardeşimi güldürüyorum."

Kaynak: DHA