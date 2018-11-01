Kayseri'de kayıt evlerine yerleştirilen erzaklar 12 ay boyunca taze kalıyor

Peynirler küplere basıldı, erişteler kesildi, turşular kuruldu. En dikkat çekeni kışlık kavun ve karpuz...

Filelere konulan meyveler tavana asılarak saklanıyor. Yufka ekmekler ise üst üste dizilerek bekletiliyor.

Ev yapımı sucuk, organik reçel, pekmez ve salça da karanlıkta kalacak şekilde kavanozlara konuluyor.

Kışlık erzaklar hazırlandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, kayıt evleri yani kilerler kışa hazırlığını tamamladı.

Meyve, sebze ve daha birçok yiyecek muhafaza edilmek üzere kayıt evlerine yerleştirildi.

Buradaki yiyecekler 12 ay boyunca taze kalıyor ve tatları bozulmuyor.

Kayıt evlerini kullananlardan İsa Erken, "Bunları tavana asıyoruz. 12 ay boyunca bu kavun ve karpuzu yiyoruz. Buraya kayıt evi diyorlar. Kesinlikle bozulmuyor, tadını hiç bozmuyor" dedi.

Yaz aylarında serin olan kayıt evleri, kış aylarında da sıcak oluyor.

Kaynak: TRT Haber