Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 6 engelli öğrenci yüzme öğreniyor.

Bu proje sayesinde engelli çocukların spora teşvikleri sağlanırken, sosyal sorumluluk bilinci edinmeleri adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler devam ediyor.

Görme engelli, işitme engelli ve ampute olan öğrenciler bu proje sayesinde hayata tutunuyor.

Kaynak: TRT Haber