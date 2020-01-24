Her salı halı saha maçlarında, kimi zaman da sohbet ortamlarında buluşan arkadaş grubu, Darülaceze sakinlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirmeye başlarken, "güzel işler" yapmak için kolları sıvadı.

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Evsizlere temizlik, yemek ve sıcak çay imkanı

Kur'an-ı Kerim surelerinin meallerinden yola çıkarak 2016 yılında sokaktaki evsizlere çorba ve temiz kıyafet dağıtmaya başlayan grup, daha sonra mahallelerindeki yoksul ailelere de yardımda bulundu.

Hiçbir kurum ya da kuruluştan destek almadan yardımlarını sürdüren yardım gönüllüleri, gelen bağışların ve giderlerin kayıt altına alınması maksadıyla 2017'de Güzel İşler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğini kurdu.

Derneğin ilk icraatı sokakta temizlenme imkanı bulamayan evsizlere yönelik oldu. Gönüllüler evsizlerin en büyük sorununa kalıcı çözüm üretmek için Bayrampaşa'da içerisinde elektrikli şofben bulunan bir iş yeri kiraladı. Aynı zamanda derneğin faaliyet binası olan iş yerine, kentin dört bir yanından gelen evsizler burada karınlarını doyurup sıcak çay içme fırsatı bulurken, bazıları da gönüllülerin sohbetlerine dahil oluyor.

Temizlik günü olarak belirlenen cumartesi günleri derneğe gelen evsizler, kirli elbiselerini gönüllülere teslim ederek sırayla duşa giriyor, kişisel bakımlarını yaptıktan sonra da istedikleri temiz kıyafet, iç çamaşırı ve ayakkabıyı giyerek dernekten ayrılıyor. Evsizlerin elbiselerini makinede yıkayarak kurutan gönüllüler, isteyen ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı da yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ayetlerden evsizlere uzanan hikaye

Derneğin gönüllülerinden Emrah Keser, bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken, "Allah bizden ne istiyor, biz ne yapabiliriz?" sorusunun yanıtını aramaya başladıklarını ve daha çok "mekki sureler" üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. "Allah'ın bize aslında yetimlere yardım etmemizi, sokakta olmamızı, iyilik yapmamızı ve genelde hayrı emreden şeyleri öncelediğini gördük." diyen Keser, "Daha sonra bu arkadaşlarla ufak tefek yardımlara giriştik." ifadelerini kullandı.

Oturdukları mahallenin muhtarından yoksul ailelerin listesini alarak belirledikleri 10 haneye ayni ve nakdi yardım ulaştırdıklarını ifade eden Keser, ailelerle sadece dini bayramlarda değil, yılın her günü birlikte olmaya karar verdiklerini vurguladı.

"Öyle bir an gelsin ki buraya kimse gelmesin"

Derneğin gönüllülerinden Ali Bayrak, ihtiyaçların gönüllüler ve hayırsever vatandaşlarca karşılandığının altını çizerken, mevsim şartlarına göre zaman zaman monttan bota kadar bazı ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çektiklerini söyledi.

Her hafta dernekte 30 ila 50 misafir ağırladıklarını dile getiren Bayrak, "İstanbul koca bir şehir. İstiyoruz ki resmi kurumlar el atabilirse, bir yerlerde daha bu hizmeti oluştursalar ve takibini yapsalar bizim yükümüz de hafifler. İnsanlar Fatih'ten, Sarıyer'den, karşıdan Bayrampaşa'ya gelmek zorunda kalmazlar. Soğuk hava, sıkıntılı zaman. O da o bölgesinde işini halleder. Öyle bir an gelsin ki buraya kimse gelmesin. Ama hakikaten ihtiyacı olmadığı için gelmesin. Artık çözümlenmiş olsun sorun. Biz sayının 50'e çıkmasından mutlu değiliz, sayının sıfıra inmesini planlıyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yardımda bulunmak isteyen iş insanlarının derneğe giysi desteği sunabileceğini hatırlatan Bayrak, şunları söyledi:

"Devreye girdiklerinde iş yüzde 60 rahatlıyor. Battaniye ihtiyacımız olduğunda sosyal medyadan sorumlu arkadaşlarımız yayın yapıyorlar, sağ olsunlar vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bir anda o ihtiyacımız karşılandı. Şimdi 2-3 haftalık, belki 2 aylık battaniye ihtiyacımızı karşıladık. Onu tekrar talep etmiyoruz. Zaten verecek olan olursa başka derneğe yönlendiriyoruz. Bot ihtiyacımız vardı, uzun süre halledemedik. Önceki soğuklarda büyük sıkıntı çektik. Şimdi hamdolsun o konuyu da çözümledik. Şimdilik mont ihtiyacı var. Kışın en fazla sıkıntı, mont ve kabanda. İş insanlarının bu anlamda devreye girmesi gerekiyor."

Kaynak: AA