Mersinli seramik sanatçısı Nermin Elmalı, Adana'da Seyhan Nehri civarında ölmek üzere olan bir köpek buldu.

Köpeği aracına alıp, hayvanseverliğiyle bilinen Mersin'in Silifke ilçesi kaymakamı Ersin Emiroğlu'na götürdü.

Kaymakam Emiroğlu, köpek ile birlikte getirilen yavru kediyi de sahiplendi.

Daha önce görev yaptığı İzmit'ten gelirken getirdiği 2 kediyi evinde besleyen Kaymakam Emiroğlu, "Hera" ismi konulan köpeğe, Hükümet Konağı bahçesinde kulübe yaptırdı.

"Risus" ismi verilen 3 aylık kediye ise dinlenme odasında bakmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA Mersin Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, ]

"Büyüyünce o bizi koruyacak"

Hayvanları herkesin sevmesi gerektiğinin söyleyen Kaymakam Emiroğlu, "Adana Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan köpeğimiz Hera'yı sahiplenip, Hükümet Konağı bahçemizde bakıma aldık. Gerekli aşıları ve bakımı yapıldı. Şimdi biz onu koruyup besliyoruz, büyüdüğünde de o bizi koruyacak inşallah. Köpeğimiz, Hükümet Konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Esnaf besliyor, biz besliyoruz. Kedimizi ise büyüyence evime götürüp besleyeceğim" dedi.

"Hera", Hükümet Konağı binasına giden vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.

[Fotoğraf: DHA Mersin Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, ]

Kaynak: DHA