Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden 4 yıl önce mezun olan 26 yaşındaki Fevzi Metin, Elmalı ilçesindeki eskiden köy statüsünde bulunan Bayındır Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

[Fotoğraf: AA]

Edebiyat öğretmenliği için sınavlara hazırlanan Metin, boş zamanını değerlendirmek ve ailesine destek olmak için çobanlık yapmaya başladı.

Sabah ezanıyla güne uyanan Metin, eline asasını alıp, gün doğmadan 250 keçiyi ahırdan çıkarıyor, meraya salıyor.

Hayvanları otlattıktan sonra sağdığı sütü "peynirlik", "yoğurtluk" ve "satmalık" olarak ayıran Metin, gün boyunca keçileriyle vakit geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Keçilerini otlatırken sınavlara hazırlanmayı da ihmal etmeyen Metin, nisan, mayıs gibi yaylalara gidiyor.

Eylüle kadar şehirden ve teknolojiden uzak bir yaşam süren Metin, keçileri ve kitaplarıyla zamanını geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Diğer çobanlara göre de sıra dışı bir yaşam süren Metin, masal okuduğu çocukların ödevlerine yardım ediyor.

Yaşlılara ve çobanlara okuma yazma öğreten Metin, mahalle muhtarlığının çalışmalarına da destek veriyor.

Yardımsever ve samimi davranışlarıyla köy sakinlerinin takdirini toplayan, çalışkanlığıyla dikkat çeken Metin, topladığı üzümlerden yaptığı pekmezin de satışını yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım"

Fevzi Metin, hayatı boyunca çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Üniversitenin ardından da boş durmamak için ailesinin yanında hayvanlarla ilgilenmeye başladığını anlatan Metin, yaptığı işi avantaja dönüştürerek mahallede bir nevi gönüllü öğretmenlik yaptığını ifade etti.

Öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirten Metin, şöyle konuştu:

"Burada elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Onların mutluluğuyla mutlu olmayı biliyorum. En çok da ilgilendiğim çocuklar mutlu oluyor. Atamam yapılsa bile hayvanlarla ilgilenmeye devam edeceğim. Küçüklüğümden bu yana çobanlık yapıyorum. Üniversiteye de keçilerle ilgilenirken hazırlandım.Şimdi de KPSS'ye hazırlanıyorum. Çobanlığı severek yapıyorum, bu işle de gurur duyuyorum. Çobanlık yeri geldiğinde rezillik, yeri geldiğinde vezirliktir."

Metin, insanlara faydalı olabilmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA