Gelinliğiyle salona girdi, alkışlarla yürüdü, ilk dansını amcasıyla yaptı.

Ankara'da yaşayan, küçük yaşta annesini, dört ay önce de babasını kaybeden Rabia'nın hayalleri bir bir gerçek oldu.

En büyük hayali beyazlar içinde gelin olmak olan 23 yaşındaki down sendromlu Rabia Süer davullarla zurnalarla hayalini gerçekleştirdi.

Rabia'nın ablası kardeşinin hayallerini anlattı, muhtardan yardım istedi. Genç muhtar bu talebe sessiz kalmadı kolları sıvadı.

Turgut Altınok, Rabia'yı en mutlu gününde yalnız bırakmadı

İlk destek Keçiören Belediyesinden oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, düğünde Rabia'yı yalnız bırakmadı, halay çekti, oyun oynadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklar, yaşlılar, gençler ve engelliler onların duası rızası, onların rızası ve gönlü milyarlarca dua ve milyarlarca gönüldür." dedi.

"Engeller aşıldıkça mutluluklar paylaştıkça çoğalır"

Aileyi yalnız bırakmayan Çaldıran Mahalle Muhtarı Sema Özdemir ise "Engeller aşıldıkça mutluluk paylaştıkça çoğalır. Meleğimizin yüzünü güldürmekti amacım. Sağolsun herkes de destek oldu." diye konuştu.

"Tüm engeli çocuklarımızın hayalleri gerçek olsun"

Kardeşinin hayalini gerçekleştiren Havva İnözü engelli çocukları olan ailelere çağrıda bulundu:

"İnsanların bu özel çocuklara daha ilgili, daha özenli, hayallerini gerçekleştirecek şeyler yapmalarını istiyorum gerçekten. Ben kardeşimin hayalini gerçekleştirdim daha ne isterim ki."

Haber: Aynır Bayram

Kamera: Ülkü Betül Şarman