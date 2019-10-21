Sosyal medya üzerinde toplanan ve Çocuklar Üşümesin Platformu adı altında çeşitli yardım faaliyetlerini sürdüren bir grup genç, önceki gün araçla ilerledikleri sırada Diyarbakır'ın işlek bir caddesinde kırmızı ışıkta durdu.

[Fotoğraf: İHA]

11 yaşındaki Sıdık’ın araçlarının camlarını sildiğini gören platform üyeleri, çocukla bir süre sohbet etti. Sıdık’ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen gençler kolları sıvadı. Küçük çocuktan bir süre ayrılmamasını isteyen gençler, palyaço kıyafetleri giyip yaş pasta alarak Sıdık'ın yanına döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Cadde ortasında konfeti eşliğinde önce dilek tutup, ardından pastasını kesen Sıdık'ın mutluluğu çevredeki vatandaşları da sevindirdi.

Kaynak: İHA