Cam silerken karşılaştıkları çocuğa unutulmaz anlar yaşattılar21 Ekim 2019 Pazartesi 11:00 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:17
Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, kırmızı ışıkta durdukları sırada camlarını silen bir çocukla karşılaştı. 11 yaşındaki çocuğun geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen grup üyeleri, cadde ortasında Sıdık'ın doğum gününü kutladı.
Sosyal medya üzerinde toplanan ve Çocuklar Üşümesin Platformu adı altında çeşitli yardım faaliyetlerini sürdüren bir grup genç, önceki gün araçla ilerledikleri sırada Diyarbakır'ın işlek bir caddesinde kırmızı ışıkta durdu.
11 yaşındaki Sıdık’ın araçlarının camlarını sildiğini gören platform üyeleri, çocukla bir süre sohbet etti. Sıdık’ın geçen hafta doğum günü olduğunu öğrenen gençler kolları sıvadı. Küçük çocuktan bir süre ayrılmamasını isteyen gençler, palyaço kıyafetleri giyip yaş pasta alarak Sıdık'ın yanına döndü.
Cadde ortasında konfeti eşliğinde önce dilek tutup, ardından pastasını kesen Sıdık'ın mutluluğu çevredeki vatandaşları da sevindirdi.
Kaynak: İHA