Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan tarihi "Gavur Kayalıkları"nda, kurtarma kazısı başlatıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Gavur Kayalıkları"nda yapılan kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Pişkin, Devrez Vadisi üzerinde yer alan tarihi "Gavur Kayalıkları"nın eski bir ören yeri olduğunu söyledi.

Bu bölgede define arayıcılarının sürekli kaçak kazı yaptıkları duyumunu aldıklarını belirten Pişkin, "Yetkili arkadaşların da içinde olduğu kalabalık bir heyetle buraya bir inceleme gezisi düzenledik. Bu inceleme neticesinde burada gerçekten tarihi ve kültürel dokunun yattığına inandık ve ikna olduk. Üzülerek söylemek isterim ki buranın bir köstebek deliği gibi delik deşik edildiğini, şuursuzca ve bilinçsizce yapılan kaçak kazı sonucu define arayıcıları tarafından heba edildiğini gördüm" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Define arayanların kayalıklarda yatan kültürel dokunun gerçek define olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Pişkin, yaptıkları temaslar sonucu bu ay başında kurtarma kazısının fiili olarak başlatıldığını bildirdi.

Kazının kültürel dokunun enkaz altından kurtarılması ya da değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirten Pişkin, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içinde, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri, Kastamonu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkilileri burada tam bir inceleme gezisi yapacaklar. Burada daha detaylı bir kazının devam edebilmesi mevsim şartlarının normalleşmesiyle mümkün olacak. 2020 yılının Mayıs- Haziran aylarından itibaren burada bıraktığımız çalışmalar devam edecek" bilgilerini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Gavur Kayalıkları ile ilgili hassasiyetlerinin üst seviyede olduğunun altını çizen Pişkin, şunları kaydetti:

"Her türlü kolluk manasında gerekli tedbirleri alacağız. Buranın yeniden define avcıları, define arayıcıları anlamında heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz gerçekten bir medeniyetler beşiği. Kazmayı vurduğun her yerden gerçek manada tarih, kültürel miras fışkırıyor. Fakat biz gerçek zenginliğin ne olduğu konusunda gerekli bilince ve duyarlılığa sahip değiliz. Bundan sonra artık Gavur Kayalıkları mevkisi devletin emin ellerindedir. Burada çıkacak her türlü kültürel ve tabiat değerinin Tosya'nın gururu olarak sergileneceğinden ve bundan da büyük mutluluk duyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA