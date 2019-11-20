Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğini yaptığı Çocuk Forumu'nda bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, dünyanın dört bir köşesinde çatışmaların mağduru olan çocuklara dikkat çekti. Türkiye'deki sığınmacılara verdiği desteği hatırlattı ve şunları söyledi:

"Sadece barınma değil, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkanı hiçbir ayrım gözetmeden ve fedakarca sağlamaktayız. Buna karşılık dünya milyonlarca mazlumu görmezden gelmeye devam ediyor. Özellikle hatırlatmak isterim ki sözüm ona medeni dünya Aylan bebeği maalesef çok çabuk unuttu."

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"

81 ilden gelen çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Meclis'te bulundukları için sevinçliydi.

Öğrencilerden Zeynep Gülebağlan, kendini çok şanslı hissettiğini anlatarak, "Çünkü burada bulunan tüm çocukların özgürce düşüncelerini ifade edebileceği bir bildiri hazırladılar" dedi.

Öğrencilerden Ayşe Faddal ise, Suriye'de savunamadığı hakları Türkiye'de savunabildiğini söyledi.

"Türkiye'ye ve bizi kucaklayan tüm herkese teşekkür ediyoruz."

Meclis'teki Çocuk Forumu'na, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile UNİCEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de katıldı.

Kaynak: TRT Haber