Kartalkaya'da yeni sezon hedefi yarım milyon tatilci

Bolu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, yaklaşık 2 bin kapasiteli 6 otel ile tatilcilere hizmet veriyor.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla tatilcilerin ilgisini çeken merkezde ziyaretçiler, yaklaşık uzunluğu 60 kilometreyi bulan 25 pistte kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Aralık ayında açılacak yeni sezon öncesinde kayak merkezindeki otellerde ve pistlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıkların tamamlanmasıyla kar yağışının kayak ve snowbord için istenilen seviyeye gelmesi durumunda kasım ayının ortalarında da sezon açılacak şekilde çalışmalar yapıldı.

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, mevsim öncesinde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Otellerde tadilat yapıldığını, pist ile liftlerin onarıldığını anlatan Ergül, "Bu sene de kar erken gelecek gibi. Kar yağışı istediğimiz seviyede olursa biz de sezonu aralık ayının ilk haftası gibi başlatmayı düşünüyoruz. Yoğun kar yağışı olması halinde kasım ayının ortalarında da sezonu açabiliriz" dedi.

Kaynak: AA