Dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında "yaban çileği" olarak biliniyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi. Ayrıca, bu yıl dağ çileğinin bol olduğunu anlattı.

2 bin 700 rakımlı ormanlık arazide yetişen meyve, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını karşılıyor. Uzun uğraşlar sonucu toplanan dağ çileğinin kilosu 120 liradan satılıyor.

Haber: Hüseyin Demirci