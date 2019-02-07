Van'ın kırsal mahallelerinde sosyal aktivitelerden mahrum kalan çocuklar için çalışma başlatan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatroyla buluşturmak için ekip kurdu.

Hacivat ve Karagöz kostümleri ile karlı yolları aşarak en ücra mahallelere giden ekip, okullarda sergiledikleri oyunlar ile çocuklara "mutluluk" götürüyor.

Bazen velilerin de mutluluklarına ortak olduğu çocuklar, ilk kez tiyatroyla buluşmanın sevincini yaşıyor.

20 okulda 2 bin öğrenciyle buluştular

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personeli Edanur Arvas, sosyal belediyeciliğin yanında gönül belediyeciliği yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 aydır kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarından bahseden Arvas, "Şimdiye kadar 20 okulda yaklaşık 2 bin öğrencimizle bir araya geldik. Amacımız çocukların gönüllerine ulaşabilmek. Çocuklara getirdiğimiz enerjiyle, onların yüzündeki tebessümle bizim de hayat enerjimiz artıyor" dedi.

Çocuklara aynı zamanda küçük hediyeler dağıttıklarını anlatan Arvas, şunları söyledi:

"Daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocukların mutluluğuna mutluluk kattık. Amacımız çocukları güldürmek çünkü inanıyoruz ki çocuk gülerse dünya güler."

"Çocukların yüzlerini güldürmenin sevincini yaşıyoruz"

Tiyatro ekibinden Hayrullah Elmas ise, kırsal mahallerdeki çocukları tiyatroyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

"Özellikle küçük yüreklere büyük dokunmak çok büyük bir mutluluk. Çocukların yüzlerini güldürmenin sevincini yaşıyoruz."

Kaynak: AA