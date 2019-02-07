Osmanlı kültüründe önemli yeri olan, kağıt veya derinin kesilip üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle yapılan kat'ı sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında.

Bu sanatın yok olmaması ve gelecek nesillere ulaştırılması için Atakum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Merkezinde isteklilere kurs veriliyor. Kursiyerler, kat'ı sanatıyla tablo ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Kat'ı sanatı öğrenmek için eğitim alan kadınlar, hünerli elleriyle hayat verdikleri bu sanatı, geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kat'ı sanatı usta öğreticisi Fehimi Kaya, kat'ı sanatının sabır, emek, incelik ve dikkat gerektirdiğini söyledi.

Bu sanatın Osmanlı'dan geldiğini belirten Kaya, "Kat'ı, kağıt veya derinin çeşitli boyutlarda kesilip üst üste koyulması, böylece üç boyutlu hale getirilmesiyle ilgili bir sanattır. Bu el sanatına kadınlarımız oldukça ilgi gösteriyor" dedi.

"Detaylara dikkat ediyoruz"

Bir tablonun 1,5 ay da sürdüğünü anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"14 kat kağıt ya da derinin kesilerek üst üste konulup üç boyutlu hale getirilmesiyle yapılıyor. Kesme, cımbızlama, silikonlama, ütüleme ve vernikleme gibi aşamaları var. Kesme aşamasının çok düzgün olması lazım. Cımbızlama aşaması da önemli. Yapıştırdığımız zaman kağıt gibi değil, seramik gibi duruyor. Bu nedenle detaylara dikkat ediyoruz. Her bir aşaması ayrı bir sabır ve titizlik gerektiriyor."

Kaya, kendisinin 3 yıldır bu sanatla uğraştığına işaret ederek, "Kursumuza 20 kadın kursiyer katılıyor. İstenilen her türlü resim, şekil ve görselin kat'ı sanatını ortaya koyabiliyoruz. En önemli amacımız, bu sanatın yok olmaması. Kursiyerlerimize bu sanatı öğrendikten sonra yurt içinden, hatta yurt dışından bile talep geliyor" dedi.

Kaynak: AA