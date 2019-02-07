Rudolf Arendt, henüz 21 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Alman ordusunda denizaltı kaptanı olarak görev yaptı.

Denizaltısının enkazını izledi

1944'te Berlin'den gelen emirle mürettebatı tarafından Türkiye kıyılarında batırılan denizaltının hala hayatta olan kaptanı Rudolf Arendt TRT'ye konuştu.

Arendt, denizaltının son görüntülerini izledi ve Türkiye'deki esaret yıllarını anlattı.

"Gemiyi batırdığım gece de duygusal değildim, şimdi de duygusal değilim. Biz bir emir aldık ve o emri uyguladık. Hiçbir mürettebata zayiat vermeden herkesi sağ salim karaya çıkardık."

U-23'ü Mavi Tutku ekibi ve Deniz Kuvvetleri görüntüledi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'de Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan 6 denizaltıdan biri olan U-23'ün enkazı, geçen hafta TRT Mavi Tutku belgesel ekibi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görüntülendi.

Batığın, Alman denizaltısının enkazı olduğu, araştırmacı Selçuk Kolay tarafından da teyit edilince geride soru işareti kalmadı. Arendt, 75 yıl önce batırdığı gemiyle o görüntüler sayesinde bir kez daha buluştu.

Eski denizciye göre, denizaltısını Berlin'den gelen emirle Türkiye kıyılarında batırmak en doğru karardı.

2 yıl süren esaretlerinin hatıralarını andı

Arendt, kendisi ve mürettebatının Türkiye'de 2 yıl süren esaretlerinin hatıralarını da andı.

"Esaretimiz boyunca bizden sorumlu olan Binbaşı Naci ile çok güzel bir dostluğumuz oldu. Bize çok iyi davrandı. O dönemde Amerikalılar, Alman askerlerinin değerli eşyalarına el koyuyordu. Naci Binbaşı buna müsaade etmedi. Bizi Amerikalılara karşı da korudu."

"Mümkün olan en iyi esareti yaşadık"

Alman denizciler 2 yıl boyunca Beyşehir'deki bir kampta alıkonuldu.

"2006 yılında İstanbul'a geldiğimde bana bu soru soruldu. Ben de o zaman 'Türkiye bizim için küçük bir cennetti' ifadesini kullandım, gerçekten de öyleydi. Rusya'daki esir kampları çok kötüydü, biz mümkün olan en iyi esareti yaşamıştık."

U-23'ün mürettebatı, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle İtalya'daki Amerikan esir kampına nakledildi.

Türkiye'deki esareti sırasında günlük tuttu

Rudolf Arendt, denizaltısının yeniden gün yüzüne çıkmasının ardından Türkiye'deki esareti sırasında tuttuğu günlüğün Almancadan sonra Türkçeye de çevrilerek kitaplaştırılmasını umuyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın son yalnız kurtlarından Arendt, 75 yıl sonra hala unutmadığı Türkçe cümlelerle uğurluyor TRT ekibini:

"Allah'a ısmarladık."

Kaynak: TRT Haber