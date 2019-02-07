Mısır'ın Garbiyye ilinin Kutur ilçesine bağlı Secin Kum köyünde yaşanan olay, 10 yıl önce başladı.

Muhammed Recep el-Garbavi adlı 7 yaşındaki bir çocuk, 10 yıl önce ortadan kayboldu. Anne Azize el-Kalemi, komşularına oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

İnleme sesleri duyulunca fark edildi

Aradan geçen 10 yıl sonra komşuları, geçtiğimiz günlerde terk edilmiş evden inleme sesleri duydu. Evin önünde ne olduğunu anlamaya çalışan komşularına tepki gösteren Azize el-Kalemi, eve kimsenin girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine polise haber verildi.

Köye giden polis, terk edilmiş eve girdiğinde konuşma yetisini kaybetmiş, ürkek ve vücudu böceklerle sarılmış bir genç buldu.

17 yaşında olan Muhammed Recep el-Garbavi, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığına bağlı ekipler tarafından koruma altına alınırken, anne gözaltında.

Kocasının akrabalarından saklamış

Dilencilik yaparak geçinen anne Azize el-Kalemi, oğlunu terk edilmiş bir evde, ışık girmeyen bir odada tutuyordu.

Anne Azize el-Kalemi polise verdiği ifade de, oğlunu kocasının akrabalarından saklamak için bu yolu seçtiğini söyledi.

Azize el-Kalemi, her gün terk edilmiş eve giderek oğluna su ve yemek götürdüğünü de ifade etti.

Sağlık kontrollerinde ise, kadının psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Şarku'l Avsat