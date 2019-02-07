Avustralya'nın Queensland eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan 250'nin üzerindeki evin, bölgeyi süpüren sel nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Palaszczuk, selden en fazla etkilenen bölge olan Townsville'de ise 750'ye yakın evin hasar gördüğünü belirterek, yetkililerin bölgede yaşayanlar için acil kalacak yer bulmaya çalıştığını söyledi.

Doluluk oranını aşan ve patlamaması için kapakları açılan barajdan yapılan su tahliyesi nedeniyle, pazartesi günü bölgeden bin 100'den fazla kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Bölge sakinlerinin taşkın temizleme süreci devam ediyor.

Kaynak: Reuters