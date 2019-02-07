Hafter güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Şerare'de güvenliğin sağlanması operasyonunun tamamlandığı ve ülkenin tamamında terörle mücadele görevinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, petrol sahasında üretimin durmasına neden olan mücbir sebep halinin kaldırılması için Ulusal Petrol Kurumuna çağrı yapıldı.

Hafter'e bağlı güçler, dün Şerare'nin kontrolünü eline geçirmişti.

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de 10 Aralık'tan bu yana üretim yapılamıyordu.

UMH'den "Hafter'in güney operasyonlarına" tepki

Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin 2 haftadan uzun süredir Libya'nın güneyinde yürüttüğü askeri operasyonların ardından ilk kez konuşmuş ve ülkenin güneyinde yaşanan sıkıntıların sonlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Serrac, terörle mücadele, organize suçlar ve ülkeye müdahil olmak isteyenlerle mücadele ettikleri ve etmeye de devam edeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin güneyinin siyasi hesapların görüldüğü bir yer ya da bölgedeki sosyal dokunun bileşenleri arasında kargaşaya kapı aralanan bir bölge olmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Tobruk ve Trablus'ta iki ayrı meclis ve yönetim var

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

UMH Başkanlık Konseyi, Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.

Kaynak: AA, Reuters