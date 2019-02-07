WhatsApp'ın en çok kullanıldığı ülke Hindistan'da siyasi partilerin uygulamayı kötü amaçlı kullandığı ortaya çıktı. Şirket, uygulamayı suistimal eden isimleri ve suistimal şekillerini açıklamayı reddetti ancak partileri uygulamayı yasaklamakla tehdit etti.

WhatsApp'ın İletişim Müdürü Carl Woog, “Bazı tarafların WhatsApp'ı amaçlanmadığı şekilde kullanmaya çalıştığını gördük ve bu şekilde kullanmaya devam ederlerse onlara hizmetlerimizi yasaklayacağız.” dedi.

İki parti de iddiaları yalanladı

Whatsapp uygulaması, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Muhalif Kongre Partisi tarafından seçimlerde kullanılan kilit öneme sahip propaganda araçlarından biri. İki parti de birbirini, Whatsapp'ı sahte haber üretmek için kullanmakla suçluyor.

BJP'nin Bilgi Teknolojileri Başkanı Amit Malviya, Reuters'e, WhatsApp temsilcileriyle görüşmediğini söyledi ancak başka bir açıklama yapmadı. Muhalif Kongre Partisi'nin Sosyal Medya Başkanı Divya Spandana ise partinin WhatsApp'ı kötüye kullanmadığını söyledi.

200 milyon kullanıcısı bulunuyor

Hindistan'da yaklaşık 200 milyon Whatsapp kullanıcısı bulunuyor. İki siyasi parti toplam 20 binden fazla WhatsApp grubuna mesaj yollayabiliyor ve 1,5 milyon destekçiye anlık mesajlar atıyor.

Haber paylaşım sınırı koyulmuştu

Ülkede viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan kişiler, öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilmişti. Yaşanan krize son vermek için gazetelere ilan dahi veren Whatsapp, linç dalgası sebebiyle "yönlendirme" hizmetlerini kısıtladığını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters