Fransa Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Paris'in banliyölerinden Gennevilliers'de Fransız şirketi Safran'ın merkezinde, Safran ve Alman MTU şirketleri, yeni nesil savaş uçakları üretimi konusunda 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da imza törenine katıldı.

Savaş uçaklarının üretimi için iki ülke tarafından eşit şekilde finanse edilecek 65 milyon euro'luk bütçe ayrıldı.

"Fransa-Almanya iş birliğimiz için önemli bir etabı geçtik"

İki ülke arasında yeni silahlar ve insansız hava araçlarının geliştirilmesi konusunda da iş birliği yapılacağı belirtilirken, Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği aktarıldı.

Fransa Savunma Bakanı Parly burada yaptığı konuşmada, "Bugün Avrupa savunma ve güzel Fransa-Almanya iş birliğimiz için önemli bir etabı geçtik" dedi.

Le Monde gazetesinde yer alan haberlerde de ilk uçuş denemesinin 2025'te yapılacağı ve bu uçakların 2040'ta Fransız Rafale ve Alman Eurofighter uçaklarının yerini alacağı yazıldı.

Kaynak: AA