Tesla CEO’su Elon Musk, Ocak ayında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla’nın müşteri yönlendirme programının 1 Şubat’ta sona ereceğini belirtmişti.

Musk’ın açıklamalarının ardından online tasarım stüdyosunu güncelleyen Tesla, 44 bin dolar olan Model 3 sedan fiyatını da 42 bin 900 dolar olarak güncelledi.

Söz konusu indirim, Tesla’nın en gözde modeline bu yıl uygulanan ikinci indirim olurken, elektrikli araçlardaki vergi indiriminin ardından Model 3 sedan fiyatı Ocak ayında 46 bin dolardan 44 bin dolara düşürülmüştü.

Kaynak: DHA