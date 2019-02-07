Roscosmos ve Bilimler Akademisi'nin Ay'ın keşif ve kolonileştirilmesi hakkındaki ulusal projelerin gelişimini değerlendirildiği toplantıda yapılan basın açıklamasında, "Bunun gerekli olduğunun farkına varmalı ve Rusya'nın çıkarlarıyla çelişebilecek olası bölgesel anlaşmazlıkları önlemek adına hukuki bir plan geliştirmeliyiz." denildi.

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Uzay Teknolojileri Enstitüsü eski başkanı Gennady Raykunov, Ay yüzeyine ve minerallerine el koymayı düşleyen yabancı şirketlerin sayısının giderek artmasının, bu alanda uzmanlaşmış avukatlara olan ihtiyacı artırdığını söyledi.

"Hak iddialarına karşılık vermemiz gerek"

Raykunov, "ABD ve daha birçok ülkenin tacirleri, Ay üzerinden yer satmaya girişmişlerdi. Ancak hukuki açıdan, bu tür hak iddialarına karşılık vermek gerek. Diğer bir yandan, Ay'da madencilik yapılması da söz konusu. Böyle bir durumda madenleri kendilerine mal etmeye çalışanlara nasıl karşılık verileceğine dair soru işaretleri artıyor. Herhangi bir hukuki temele oturtamayacağımız birçok vaka meydana geliyor." dedi.

Kaynak: Sputnik International