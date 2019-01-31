Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla savaşmak için 6 denizaltısını Karadeniz'e göndermek istedi. Türkiye, savaşta tarafsızdı. Bu nedenle boğazları kullanamadılar.

Çılgınca bir plan yapıldı, gemiler parçalara ayrıldı. Parçaları 7 bin kilometre karadan taşıyarak 4 ayda Romanya'ya ulaştırdılar. Burada parçalar birleştirildi, gemiler Köstence Limanı'ndan denize indirildi.

6 gemi 1942-44 yılları arasında Ruslarla devam eden savaşta kullanıldı. 3 tanesi Ruslar tarafından batırıldı. Diğer üçü ise Karadeniz’de mahsur kaldı. Mürettebat, gemileri Türk karasularına yakın noktalarda batırdı ve karaya çıktı.

TRT Haber'in "Mavi Tutku" programı, denizaltının izini sürdü

O denizaltılardan biri U-20 idi. TRT Haber'in "Mavi Tutku" program ekibi tarafından Sakarya'nın Karasu açıklarında yaklaşık 10 yıl önce görüntülenmişti.

İkinci hedef, Ağva açıklarında aranan U-23 denizaltısıydı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TRT ekibinin ortak projesiyle, 4 yıllık çalışma sonunda ona da ulaşıldı.

Mavi Tutku Programı Yönetmeni Hakan Aslan, kamu yayıncılığı gereği tarihteki aydınlanmamış sayfaları gün yüzüne çıkarttıkları için gurur duyduklarını söyleyerek, "Hem kurumum adına hem ekibimiz adına bunu söyleyebilirim. Tarihe bir not düşüyorsunuz ve kıyılarımızdaki tarih, gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu çok gurur verici bir durum." dedi.

Tarihi keşif, 1 yıl önce filoya katılan yerli arama gemisi TCG Akın için de önemli.

TCG Akın Komutanı Deniz Yarbay Cenk İlgün, “Bugün Alman U23 denizaltısı batığının keşfini gerçekleştirdik. Böylelikle derinlerdeki karanlık bir sayfayı gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. TCG akın komutanlığı mavi vatanda daima Türk milletinin hizmetindedir.” diye konuştu.

75 yıllık sır gün yüzüne çıktı

Yıllardır bu batıkları araştıran su altı araştırmacısı Selçuk Kolay, 75 yıl önce U-23'ü batıran, 96 yaşındaki Alman komutanı arayarak haberi verdi.

Senelerdir denizaltının bulunması için çalıştıklarını ve denialtının bulunmasıyla çok duygulandığını ifade eden Koray, "Her bulunan batık bizi o anki tarihe götürüyor. Bu heyecan verici bir şey.” dedi.

U-23'ün hikayesi, mürettebat ve görgü tanıklarının ifadeleriyle yakında, TRT Haber'de izleyici ile buluşacak.

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Musa Toprak - Burak Aykın