Konya'da Karapınar-Ereğli kara yolunun 7'nci kilometresindeki, görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü ile Acıgöl'ü yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı bölge, küresel ısınma, bölgedeki sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin çekilmesiyle yaz aylarında kurudu. Meke Gölü, son günlerdeki yağışlarla kısmen canlandı.

Doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan bölgede, göl ve obruklar için UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Liste için önerilen 60 yer arasında ilk sırada

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, jeolojik miras alanlarının gelecek nesillere aktarılması gereken doğal oluşumlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na giren tek yerin Kula Volkanik Jeoparkı olduğunu hatırlatan Arık, şöyle konuştu:

"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 2014'te bir toplantı yaptı. Bu toplantıda da temel konu Türkiye'den önerilecek olan UNESCO Küresel Jeopark Ağı listesinin oluşturulmasıydı. Biz Karapınar ve çevresinin jeolojik miras listesine alınmasını önerdik. Ülkede önerilen 60 yer arasında ilk sırada Karapınar bölgesi yer aldı."

"Turizm açısından da katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Kente gelen turistlerin bölgede konaklaması ve ziyaret noktası olması için çalışma yaptıklarını belirten Arık, çevredeki doğal oluşumun jeolojik miras alanı olarak önerilmesini sağladıklarını anlattı.

"Önümüzdeki aylarda bu çalışmaların daha ciddi bir platforma oturtulması ve jeolojik miras alanı olarak ilan edilmesi gündeme gelecek. Bu çalışmalar sadece bilimsel anlamda değil halk, yerel yönetimler, kamu kurumları ve STK ile olur. Dünyada bu alanlar çok fazla değil, 20-25 civarı yer var. Karapınar çevresini bunların arasına katabilirsek çok önemli bir kazanım olacak. Buranın tanıtımına, korunmasına, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasına yönelik çalışma yapılması gerekiyor. UNESCO, bununla ilgili bizden çok ciddi bir çalışma yapılmasını bekliyor. Proje için belli bir süreye ve maddi desteğe ihtiyaç var. Destek olursa 2 yıl içinde burayı jeolojik miras yapabiliriz. Turizm açısından da oldukça ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Karapınar çevresinin zengin doğal oluşumlara sahip olduğunu vurgulayan Arık, bölgedeki krater gölleri ve yapıları ile Meke, Acıgöl, Karacadağ volkanizması ve obrukların jeolojik miras alanı oluşturabileceğini söyledi.

Kaynak: AA