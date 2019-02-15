Rafting takımının sporcuları, 16 Eylül 2018'de ilçede ilk kez düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışlarının ardından kışın da çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de haziranda yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı dağların zirvesinde antrenman yapıyor.

Karla kaplı dağlarda rafting antrenmanı

Çatak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erkan Manto, ilçede suyun yanı sıra karda da rafting yapılabildiğini söyledi.

Çataklı sporcuların Dünya Rafting Şampiyonası'na karla kaplı dağların zirvesinde antrenman yaparak hazırlandığını belirten Manto, şöyle konuştu:

"Biz daha önce Çatak Çayı'nda rafting yapıyorduk. Bu yıl sporcuların yoğun ilgisi üzerine 'Karda rafting yapalım' dedik. Çatak Çayı şimdi soğuk olduğu için sporcularımızın kondisyonlarını kaybetmemesi amacıyla çalışmalarımızı karda sürdürüyoruz. Tunceli'de yapılacak yarışmalarda iyi bir derece alacağımızı düşünüyoruz."

Karda da yapılıyor

Çatak Belediye Spor Rafting Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Süleyman Bayat, salonda kondisyon çalışmanın yerine karda rafting yapmanın daha yararlı olduğunu ifade etti.

Raftingin sadece suda değil karda da yapıldığını göstermek istediklerini vurgulayan Bayat, şunları söyledi:

"Bu bölge yılın 7 ayı karla kaplı. Burada yazın yanı sıra kışın da rafting turizmi yapmayı düşünüyoruz. Kar raftingini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Görentaş Mahallesi'nde çalıştığımızı gören bir vatandaş bidonu kesip alıp getirmiş. O da bu bidonla kayıp karın keyfini çıkardı. Bu spor hakikaten heyecan bulunduruyor ve herkes yaşamalı."

"Çok heyecanlandırdı"

Öğretmen Hamdi İnan da daha önce Çatak Çayı'nda rafting yapma imkanı bulduğunu anlattı.

Karda rafting yapan sporcuları görünce bu heyecana ortak olmak istediğini anlatan İnan, "Biz de deneyelim dedik, inanılmaz müthiş bir şey. Daha önce suda rafting yapmıştık ama karda yapmanın keyfi bambaşka oldu. Zirveden aşağıya hızla inmek çok heyecanlandırdı. Islandık ama keyif aldık" diye konuştu.

Sporcular da kar raftinginin suda yapılana göre daha fazla adrenalin içerdiğini söyledi.

Kaynak: AA