Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney ve mesai arkadaşları, kış aylarında zor günler geçiren sokak hayvanlarına kulübe yapmak amacıyla harekete geçti.

Sokak hayvanları zorlu kış şartlarından korunuyor

Kurum bahçesinde bulunan atık tahta parçalarından sokak hayvanları için 90 yuva hazırlayan karayolları çalışanları, aralarında topladıkları paralarla da kulübelerin üzerlerini yağmur, kar ve rüzgardan korumak için brandayla kapladı.

İçine battaniye yerleştirdikleri kulübeleri resmi kurumların bahçelerine yerleştiren çalışanlar, sokak hayvanlarına yaşam umudu olmayı başardı.

Kedi ve köpekler için ayrı boyutlarda hazırlanan yalıtımlı sıcak yuvalar, sokak hayvanlarını zorlu kış şartlarından koruyor.

"İyilik bulaşıcıdır"

Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, Karayolu çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını, meslekte geçen 19 yıl boyunca sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Mesai arkadaşlarının görevlerini yaparken buldukları hasta, engelli, yaralı sokak hayvanlarını koruma altına alarak şefliğe getirdiklerini, tedavilerini yaptırdıkları bu hayvanların bakımını üstlendiklerini anlatan Güney, "Şu an şefliğin bahçesinde 25 kedi ve 5 köpeğin bakımlarını yapıyoruz. Bu hayvanların hepsi sokakta bulundu, tedavileri yapıldı, kısırlaştırıldı. Çok sayıda hayvanı da sahiplendirdik. Çünkü iyilik bulaşıcıdır, bu duygu ile sokak hayvanları için elimizden gelen yardımı yapıyoruz." dedi.

Yüzlerce hayvanı kurtardılar

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Tuncay Güney ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kulübelerin pek çok sokak hayvanının hayatını kurtardığını vurgulayan Avcu, şöyle konuştu:

"Uşak'ta kışın geceleri sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Yaşam mücadelesi veren hayvanlar için bu kulübeler hayati önem taşıyor. Yüreği sevgi dolu tüm Karayolları çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Kaynak: AA